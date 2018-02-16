Журналист назвал замечательного осуществителя "русского мира" на Донбассе: cерийный убийца

Российский журналист и публицист Александр Невзоров считает, что советский серийный убийца Андрей Чикатило мог бы быть замечательным осуществителем "русского мира" на Донбассе.

Кремлю уже осточертел главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко, рассказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

"Донбасс… Вообще, ввязались, конечно… Блин, я понимаю, что это превратилось уже в проклятие. Там некого ставить в президенты, там нет кадров", — отметил собеседник.

По его словам, там нет кадров, "потому что был легкомысленно растрачен еще в советское время, конечно, кадровый резерв". "Вот на фига расстреляли Чикатило? Мог бы быть такой замечательный осуществитель "русского мира", — отметил Невзоров.

"Тут у нас донбасский главарь заявил, что и Харьков, и Бессарабия должны покориться "ДНР". И вообще, интересно, кто его выпускает на публику? Кто ему разрешает говорить?... Я думаю, что даже Кремль махнул на него рукой. И Кремлю уже осточертел Захарченко", — сказал публицист.

Ранее журналист Денис Казанский говорил, что Александра Захарченко могут сместить после отстранения помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова от кураторства самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".