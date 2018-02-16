В Крыму Верховный суд оккупантов дал украинцу 6,5 лет колонии строгого режима

В пятницу, 16 февраля, в захваченном Россией Крыму Верховный суд оккупантов приговорил украинца Андрея Захтея, обвиняемого в "подготовке диверсии", незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд также обязал нашего соотечественника выплатить 220 тысяч рублей (более 100 тысяч гривень) штрафа, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на корреспондента.

По его данным, адвокат Игорь Пивоваров, который представляет интересы украинца, заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

Напомним, 10 августа 2016 года российские спецслужбы сообщили, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове, среди них был Андрей Захтей.