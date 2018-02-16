Снег или дождь. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных — 17-18 февраля — ночью будет небольшой мороз, а днем — около нуля градусов.

Со следующей недели в Украину придет очередное похолодание, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве 17-18 февраля или периодический снег, или дождь. Ночью -3 -6 градусов, днем — около нуля", — отмечается в сообщении.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.