Суд арестовал на два месяца задержанного за вымогательство директора компании "Элита-центр"

Директору строительной компании "Элита-центр", задержанному за вымогательство от инвестора 50 тысяч долларов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн.

Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в сумме 140 тысяч грн., сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Меру пресечения второму фигуранту производства прокуратура намерена обжаловать в части залога.

Напоминается, что директор ООО "Элита-центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", вымогали 50 тысяч долларов США от владельца квартиры в новостройке "Элита-центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленников задержали 15 февраля в Киеве.

Напомним, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается в около 400 млн грн.

В совершении мошенничества в отношении вкладчиков ООО "Элита-Центр" обвиняли, в частности, учредителя ООО "Элита-Центр" Александра Волконского (Шахова) и его сообщника Андрея Терентьева.

В апреле 2016 года в отношении Шахова был применен "закон Савченко". В ГПУ заявили о намерении обжаловать это решение.