"Одного выкинули". На Майдане вывесили плакат с перечеркнутым Саакашвили, фото и видео

На здании торгового центра "Глобус" на Майдане независимости в центре Киева неизвестные вывесили плакат, на котором была перечеркнула фотография Михаила Саакашвили.

Под другими изображениями надпись гласила: "Выбросили одного. Выбросим и других", сообщает сообщество UMN‏ в Twitter.

На баннере в одном ряду с Саакашвили изображены одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов и опальный нардеп Евгений Мураев.

В Сети появилось видео, как неизвестные в масках вывешивают плакат, жгут файеры и скандируют: "Выбросили одного, выбросим и других".

Баннер не был анонимным. Авторы подписали, что инициатором данной акции является организация "Традиция и порядок".

Напомним, 18 февраля на Михайловской площади в Киеве около 8 тысяч сторонников лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, который выслан из Украины в Польшу, провели всеукраинское вече "За будущее".