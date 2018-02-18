"До скандала дошло". Лукашенко высказался о переносе из Минска переговоров по Донбассу, видео

Переговоры по мирному урегулированию на Донбассе по-прежнему будут проходить в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января заявил журналистам, что "никуда эта площадка не денется", передает Белта.

"Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что его точку зрения поддержали коллеги из Германии. А изначально в его государстве раздумывали, необходимо ли пускать в страну переговорщиков с чуждыми для Беларуси проблемами.

"Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо", - рассказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что в случае возможного переноса переговоров из Минска, белорусская страна не станет возражать.

"Если нашли лучшую площадку - да господь с ними! Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили. Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся", - сказал президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины необходимо перенести из Минска в другое место. В свою очередь, президент Казахстана заявил, что изначально мирный переговорный процесс должен был состояться в Казахстане.