Курсы английского языка в Англии: как быстро добиться результатов

19 февраля 2018, 17:42

Для того, чтоб в совершенстве выучить английский, ученику необходимо с головой погрузится в естественную языковую среду и доверится профессионалам. 

"Кто владеет информацией - тот владеет миром"

На сегодняшний день, известная крылатая фраза, сказанная Натаном Ротшильдом - кредо многих успешных людей. Однако, в ХХI веке одной информации мало, для того, чтоб добиться высоких результатов. Главный залог успеха кроется в коммуникациях, ведь благодаря общению и правильным знакомствам - люди, компании и целые корпорации достигают огромных высот.

Английский - самый популярный и востребованный язык в мире. По исследованиям компании PFI (детальное инфо на сайте PFI.com.ua) работодатели на 32% охотнее берут кандидатов знающих английский язык, нежели с отсутствием языковых навыков. К сожалению, современная система образования в русскоязычных странах не уделяет нужного внимания повышению языковых навыков у подростков. Вследствие, студенты оканчивают университеты квалифицированными специалистами с минимальным уровнем английского, что негативно сказывается на их трудоустройстве и построении карьеры в будущем - так как любые престижные компании предусматривают сотрудничество с международными партнерами. Для того, чтоб в совершенстве выучить английский, ученику необходимо с головой погрузится в естественную языковую среду и доверится профессионалам. 

Почему Англия?

Курсы английского языка в Англии - выбор каждого дальновидного человека, чья цель построить успешную карьеру и хорошо благоустроиться в жизни. Великобритания - родина английского. Именно здесь Вы сможете выучить классический, традиционный вариант английского. Все образовательные центры, специализирующиеся на языковом обучении, аккредитованы престижными международными ассоциациями по контролю качества обучения, что гарантирует иностранным студентам качественный и интересный учебный процесс. Педагогами британских языковых школ являются носители языка, выпускники престижных университетов с мировым именем. Благодаря квалифицированному преподавательскому составу и индивидуальному подходу к каждому ученику, студент получит максимум новых знаний и в совершенстве выучит английский.

Изучая английский в Великобритании Вы не только повысите разговорные навыки, но и с головой погрузитесь в культуру этой аристократической нации, познакомитесь с местными традициями и менталитетом.

Сколько стоит учеба на языковых курсах в Англии?

Стоимость обучения на языковых курсах в Великобритании на порядок дороже нежели расценки, предлагаемые отечественными вузами. Это обусловлено высокими стандартами качества, которые отличают британское образование от любого другого. Однако, давно доказано, что инвестиции в знания - самые выгодные вложения. Навыки, умения и бесценный опыт полученные после обучения на языковой программе в британской школе откроют иностранцу двери в светлое беззаботное будущее. Вы избавитесь от языкового барьера, перестанете комплексовать в компании своих коллег, которые свободно шутят и общаются на английском. Вас будут уважать и восхищаться Вашими языковыми познаниями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять