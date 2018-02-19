Курсы английского языка в Англии: как быстро добиться результатов

"Кто владеет информацией - тот владеет миром"

На сегодняшний день, известная крылатая фраза, сказанная Натаном Ротшильдом - кредо многих успешных людей. Однако, в ХХI веке одной информации мало, для того, чтоб добиться высоких результатов. Главный залог успеха кроется в коммуникациях, ведь благодаря общению и правильным знакомствам - люди, компании и целые корпорации достигают огромных высот.

Английский - самый популярный и востребованный язык в мире. По исследованиям компании PFI (детальное инфо на сайте PFI.com.ua) работодатели на 32% охотнее берут кандидатов знающих английский язык, нежели с отсутствием языковых навыков. К сожалению, современная система образования в русскоязычных странах не уделяет нужного внимания повышению языковых навыков у подростков. Вследствие, студенты оканчивают университеты квалифицированными специалистами с минимальным уровнем английского, что негативно сказывается на их трудоустройстве и построении карьеры в будущем - так как любые престижные компании предусматривают сотрудничество с международными партнерами. Для того, чтоб в совершенстве выучить английский, ученику необходимо с головой погрузится в естественную языковую среду и доверится профессионалам.

Почему Англия?

Курсы английского языка в Англии - выбор каждого дальновидного человека, чья цель построить успешную карьеру и хорошо благоустроиться в жизни. Великобритания - родина английского. Именно здесь Вы сможете выучить классический, традиционный вариант английского. Все образовательные центры, специализирующиеся на языковом обучении, аккредитованы престижными международными ассоциациями по контролю качества обучения, что гарантирует иностранным студентам качественный и интересный учебный процесс. Педагогами британских языковых школ являются носители языка, выпускники престижных университетов с мировым именем. Благодаря квалифицированному преподавательскому составу и индивидуальному подходу к каждому ученику, студент получит максимум новых знаний и в совершенстве выучит английский.

Изучая английский в Великобритании Вы не только повысите разговорные навыки, но и с головой погрузитесь в культуру этой аристократической нации, познакомитесь с местными традициями и менталитетом.

Сколько стоит учеба на языковых курсах в Англии?

Стоимость обучения на языковых курсах в Великобритании на порядок дороже нежели расценки, предлагаемые отечественными вузами. Это обусловлено высокими стандартами качества, которые отличают британское образование от любого другого. Однако, давно доказано, что инвестиции в знания - самые выгодные вложения. Навыки, умения и бесценный опыт полученные после обучения на языковой программе в британской школе откроют иностранцу двери в светлое беззаботное будущее. Вы избавитесь от языкового барьера, перестанете комплексовать в компании своих коллег, которые свободно шутят и общаются на английском. Вас будут уважать и восхищаться Вашими языковыми познаниями.