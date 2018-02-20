"Ты же знаешь, что Майдан финансирует Левочкин?". Рыбачук рассказал о правде и фейках на Майдане

До избиения студентов было два Майдана – студенческий и проплаченный политиками, расположенный на Европейской площади.

Нардепы пытались переманить активистов в свой лагерь, не понимая мотива протеста. Об этом в интервью заявил руководитель организации "Центр.ua", экс-вице-премьер и бывший глава президентской администрации Олег Рыбачук, передает Gordonua.com.

Вспоминая события четырехлетней давности, спикер отметил, что случайно оказался вдали от студентов в ночь разгона. К тому моменту он не спал уже более суток и уехал ночевать к друзьям.

"Я был страшно зол. Ехал к Майдану, сигналил… Не могу здесь показывать, какие пальцы я высовывал. Был вне себя. Не мог себе представить, что такое случилось. По телевизору уже крутили эти кадры. Подъезжаю к Михайловскому собору. И вижу народных депутатов. И они говорят: ну что, мол, Майдан продали, а сами убежали?", - вспоминает он.

По словам Рыбачука, многие нынешние политики приходили на Майдан, когда протест уже перешел в массовый, и не понимали его сути. Он вспоминает, что нынешний нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский угрожал ему, Егору Соболеву и Руслане, обещая "уничтожить". Не понимал происходящего, по словам экс-политика, и действующий прокурор Юрий Луценко.

"Хочу еще одну историю о Луценко рассказать. В один из вечеров он мне говорит: "Ну, ты же знаешь, что это все финансирует Левочкин. Что он дает Руслане два миллиона баксов?" Смотрит так на меня… Улыбается и говорит: "Я надеюсь, ты не в доле?" Но по улыбке видно, что хочет понять, в доле я или нет", - рассказывает он.

На вопрос о реальных инвесторах Майдана Рыбачук ответил, что он существовал на пожертвования, которые, в частности, очень быстро и эффективно поступали благодаря Facebook.

"Мы все делали через Facebook. Делаешь запрос – и тебе за минуту надо 100, 200, 300 ответов проанализировать. Мы начали захлебываться. Но все, что нам нужно было, доставали через Facebook. Деньги приносили киевляне. Была баночка. И – вот так хватало! Люди все привозили. Мы только создавали определенные логистические вещи. Интересная, кстати, тема, как эти все сети работают", - рассказал спикер.

Напомним, 18-20 февраля ежегодно чтят память Героев Небесной Сотни, которые погибли во время трагических событий на Майдане в 2014 году. Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.