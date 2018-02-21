"Тьфу, мерзость продажная". В Сети раскритиковали украинского олимпийского чемпиона за готовность работать в России

Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль во фристайле на Олимпийский играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, в 2016-м был готов перейти из сборной Украины в команду России.

Фристайлист рассказывал о предложении из РФ в интервью sport.ua, интернет-пользователи раскритиковали нынешнего чемпиона за то, что он не был против сотрудничества с россиянами во время войны.

На вопросы, для Вас непринципиально, где выступать — в России или в другой стране, для Вас политический момент не имеет значения, он ответил: "В принципе да, потому что я отдал спорту, можно сказать, все свое время. Именно в спорте я могу достичь чего-то, заработать денег. Если кто-то может предложить мне большее, то, конечно же, придется выбирать".

"Моральный урод и прости Господи. Кто заплатит больше, за того и пойдет выступать. Тьфу, мерзость продажная", — прокомментировал заявление Віктор Шевчик.

"Гнида. Пусть бы уже убирался со своей игрушкой из Украины", — полагает Borys Bazyl.

Напомним, Александр Абраменко на Олимпиаде-2018 завоевал золотую медаль 18 февраля, она пока единственная в активе сборной Украины на Играх. За победу спортсмен получит от украинского государства крупную премию.