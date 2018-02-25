На Донбассе враг накрывал позиции сил АТО из пушек и минометов

На Донбассе за минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

"В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины в российско-оккупационными подразделениями", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по наших позициях вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов возле Станицы Луганской, рассказали в штабе АТО.

В штабе сообщили, что в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса российские власти создают специальные отряды для подавления акций гражданского неповиновения.