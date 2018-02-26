В Украине 26 и 27 февраля ожидается до 20 градусов мороза

В некоторых регионах Украины в понедельник, 26 февраля, ожидается до 18 градусов мороза, без осадков, сообщает Гидрометеорологический центр.

В столице температура воздуха будет находиться на отметке минус 12, осадки не ожидаются. На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Читайте также В Харькове восстановили отопление в детсадах и школах

Этой ночью в Житомирской, Черниговской, Сумской областях местами температура падала до 23 с минусом. Синипотики предупреждают об особо сильных снегопадах в в центре и на юге страны.

А вот холоднее всего будет в центральной и западной частях Украины, где этой ночью ождается падение температуры до -20 градусов.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, 27 февраля погода в стране будет аналогичной: примерно -10-12 градусов днем и до -20 градусов ночью по всей территории Украины.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о сильном похолодании из-за вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы.