В Минске обнародовали дату разведения войск под Станицей Луганской

В районе Станицы Луганской в зоне АТО в начале марта может состояться разведения сил и средств.

Соответствующее сообщение в Facebook опубликовала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведения сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - написала она.

Также по словам Олифер, и в рамках рабочих подгрупп, и на заседании ТКГ украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ "Золотое" − согласно договоренностей лидеров стран Нормандской четверки от 19 октября 2016 года.

Она также сообщила, что во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, "ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия перебросила новое тяжелое вооружение в Донецк и Горловку.