В штабе АТО сообщили хорошие новости с фронта

В зоне проведения боевых действий на Донбассе в течение прошлых суток, 28 февраля, боевики 5 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Луганском направлении враг вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Новгородскому.

Возле Крымского применялись гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

На Донецком направлении под обстрелы из 120 и 82 миллиметровых минометов попали украинские позиции возле Павлополя на Приазовье.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал условие, при котором "ДНР" и "ЛНР" исчезнут за несколько недель.