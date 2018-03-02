Недорогой подарок для дорогой женщины: что подарить на 8 Марта

До 8 Марта осталась, по сути, неделя (поправите тут сроки – не знаю, когда выставлять будете) – самое время определяться с подарком. Насколько он будет личным (да и насколько дорогим, чего греха таить) – зависит от того, кому он, собственно, предназначен. Итак…

В первую очередь, разумеется, поговорим об особой категории женщин, которым на 8 Марта подарки делают не только мужчины, но и представительницы "слабой половины" человечества. Речь, конечно же, о мамах.

Маме-домоседке подойдут вещи, которые украсят и облегчат ее быт: от ярких прихваток для кухни и набора красивой посуды до полотенец в ванную или новой скатерти. Порадовать мамулю можно также удобными тапочками или домашней одеждой. Только старайтесь все же подобрать праздничный вариант: например, новый элегантный халат или ночную рубашку. Подарите ей то, что она не купит себе сама, ведь чаще всего как раз на себе мамы и стараются сэкономить, обделяя себя в покупке красивых и дорогих вещей.

Маме-интеллектуалке подарить можно книгу от проверенного автора или музыкальный диск. Хорошим подарком будут и билеты на премьерный спектакль: это и культурный досуг, и праздничный выход в свет.

Для бизнес-леди отличным презентом станет подарочный сертификат на посещение салона красоты или набор качественной косметики, ведь такие женщины особо тщательно следят за собой и своей внешностью.

По сути, эти же правила действуют и для выбора подарка любимой девушке.

Подарок может быть и прикольным – только юмор должен быть тонким и по-женски элегантным. Среди подобных подарков уже который год уверенно лидируют оригинальные кружки или чашки с забавными надписями. Например, чашкарозочка – розового цвета и своеобразной цветочной формы, из этой же серии – чайник в виду тортика. Такие подарки отлично подойдут коллегам. А вот любимой девушке можно подарить праздничное нижнее белье (к примеру, трусики камуфляжной расцветки или с рисунками из "Камасутры").

Многие стараются сделать подарок на 8 Марта своими руками, ведь такой подарок – пусть и не дорогой, но зато очень личный. В этом случае отлично подойдет вариант с праздничными открытками: