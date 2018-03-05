В Минобразования придумали способ избавления от "конкурсов в первые классы"

Министерство образования и науки Украины закончило разработку проекта "Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственных и коммунальных заведениях образования".

Такое сообщение в понедельник, 5 марта, опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно обнародованным данным, в документе предлагается утвердить зачисление детей в начальную школу на основе ее территориальной доступности. Соответственно, каждая школа обязана будет принимать детей, которые живут на территории, обслуживаемой ею.

"Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка в другую школу на свободные места", - заявили в Минобразования.

Таким образом в ведомстве пытаются окончательно решить программу с пресловутыми "конкурсами в первый класс".

Напомним, ранее в Минобразования заявляли о том, что венгерское меньшинство отказалось от консультаций по языковому вопросу.