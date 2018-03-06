На Полтавщине рейсовый автобус врезался в фургон, есть погибший и пострадавшие

Во вторник, 6 марта, в пригороде Кременчуга Полтавской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.

По данным полиции, на трассе "Полтава-Кременчуг-Александрия" столкнулись рейсовый автобус "Эталон", ехавший по пригородному маршруту, и фургон "Рено".

По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено".

Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.

Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто.

На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве броневик вылетел на обочину и перевернулся.