На Полтавщине рейсовый автобус врезался в фургон, есть погибший и пострадавшие

На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.
Во вторник, 6 марта, в пригороде Кременчуга Полтавской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.
По данным полиции, на трассе "Полтава-Кременчуг-Александрия" столкнулись рейсовый автобус "Эталон", ехавший по пригородному маршруту, и фургон "Рено".
По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено".
Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.
Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто.
На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве броневик вылетел на обочину и перевернулся.