"Порошенко готовится к "Великой Зраде". Соцсети об аресте Владимира Рубана

9 марта 2018, 16:49

Обвинения СБУ могут быть "приветом" от Петра Порошенко Владимиру Путину.

Владмира Рубана обивняют в подготовке терактов.

8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Как сообщил руководитель СБУ Василий Грицак, Рубана подозревают в том, что в сговоре с Захарченко он готовил теракты в Киеве с массовыми жертвами. Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

В соцсетях обсуждают самое громкое событие недели в жизни Украины.

Политолог Тарас Березовец уверен, что арестом Рубана президент Петр Порошенко передает "привет" своему российскому коллеге Владимиру Путину:

"В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно. Понятно, что это далеко не первая его ходка из ДНР, но раньше команды фас не было. СБУ просто вело Рубана, пока не пошла команда. А пошла она потому, что это "привет" Медведчуку от Порошенко. А через него уже самому Путину. А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться. Потому что здесь самое интересное".

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Журналист Юрий Ткачев удивляется тому, что Рубан въезжал на территорию "республик" неофициально, а получив оружие, решил ехать через украинскую КПП:

"По Рубану. Если кто не помнит, год назад СБУ запретила Рубану пересекать линию фронта. То есть, попасть в ДНР/ЛНР официально (через КПП) он не мог. То есть, он туда попал неофициально. Но при этом потом решил официально выехать оттуда через официальный КПП. Где его ПО ЛЮБОМУ задержали бы хотя бы по админстатье. И при этом захватил с собой груз оружия. Т.е. нам пытаются объяснить, что "чистым" в ДНР Рубан въезжал "козьими тропами", а на говне пытался выехать через официальный КПП. Кто-то кого-то держит за идиотов. И, похоже, не напрасно"

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко вспомнил недавнее заявление Порошенко на пресс-конференции относительно Медведчука:

"Порошенко заявил, что Рубан готовил террористические атаки. Тогда сказав А, Петру Алексеевичу нужно сказать Б - а что там какая позиция у государства относительно Медведчука, учитывая, что Рубан долгое время работал (а может и работает) под крылышком "Украинского выбора". По прежнему самый эффективный переговорщик?"

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Волонтер Юрий Касьянов считает, что власть умеет делать делать из ничего конфетку.

"Ведь кем был Владимир Рубан ещё вчера?.. Отставной офицер, бывший переговорщик, контрабандист... А сегодня? - Гигант мысли, отец украинской демократии, особа, лично приближавшаяся к императору. Чтобы его убить. Где-то в Амстердаме нервно кусает ногти Михаил Саакашвили. Анатолий Гриценко перезаряжает наградной пистолет, и выходит в правительственный квартал, чтобы завершить начатое Рубаном дело. Юлия Владимировна пишет явку с повинной, что она, на самом деле, переодетый Янукович. Семенченко ушел в запой. Занавес"

Адвокат Елена Лёшенко выражает сомнения в серьезности "пидозры" СБУ:

"Тот случай, когда читаешь дуже сэрйозни пидозры СБУ (как, например, в деле Рубана), и хочется сначала сильно смеяться, а потом уже и плакать, потому что своими глазами видела как такая никчемная пидозра ложится (копируется) в обвинительный акт, а потом и в приговор"

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Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что арест Рубана - один из этапов подготовки к введению миротворцев на Донбасс:

"Порошенко истерично готовится к "Великой Зраде" с введением миротворцев на Донбасс. И мы видим продолжение имитации антироссийского Порошенко, который якобы защищает страну от Путина. К этой имитации относится, в частности, фейковый закон об оккупированных территориях. 
Понятно, что никакого покушения на Порошенко и терракты Рубан не готовил. Зачем? Тем более он ранее принимал участие в обмене наших пленых. Зато - раз постоянно ездил на Донбасс и имеет связи, то готовый "террорист". Да и, как подтвердил на суде Рубан, он не брезговал возить контрабанду через границу. Порошенко сейчас надо максимально напугать украинцев: мол, если не будет миротворцев - то последуют терракты. А за ними - и Путин нападет. Разыграно очередное низкопробное шоу для патриотов. Но для народа прокатит..."

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