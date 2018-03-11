"Ни работу, ни образование". Фарион придумала наказание для тех, кто не владеет украинским, видео

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявляет, что в Украине воюют с украинским языком.

Поэтому она считает, что в отношении тех, кто не владеет национальным языком, необходимо применять строгие меры. Видео ее выступления было обнародовано в Youtube.

"Я нахожусь на той стадии, когда никому, ничего не доказываю, я просто утверждаю. Поэтому наше следующее задание – взять власть в руки и не дать ни работу, ни образование, тем, кто не знает украинского языка.", – сказала Фарион.

Экс-нардеп добавила, что в стране из-за этого открылся внутренний фронт.

Напомним, ранее Фарион заявляла, что артистов-коллаборантов необходимо обязательно депортировать в товарном вагоне, чтоб никто не видел этого уродства.