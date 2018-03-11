Военные показали чудовищные условия в военном лагере. За это их отправили разминировать полигон

В наказание за публикацию нашумевших фотографий ужасных условий на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области военнослужащих, которые там дислоцируются, отправили собирать снаряды.

История началась с того, что военнослужащая ВСУ Юлия Матвиенко на своей странице в Facebook запостила свежие фотографии полигона Ширлан, где солдаты находились в сложных условиях, посреди грязи и утопающих в воде палаток.

"Ну почему у волонтеров никогда ничего не решаемого не бывает, а тут всегда жопа! И зимой и летом, и весной и осенью! И да, пацаны не жаловались они привыклы что генералам на них насрать, даже жаловаться не хотят, смысла не видят вообще...", - отметила Матвиенко.

Позже Сергей Марков, один из тех, кто выкладывал фотографии с полигона, сообщил, что военных в качестве наказания обязали собирать снаряды. При этом он отметил, что они не имеют для такой серьезной работы необходимой подготовки и квалификации.

"За те фото, что мы выкладываем, нас собрали, "пехоту", люди, которые не подготовлены к этому, пройти полигон 7-8 км, и вывлять снаряды, которые не взорвались. Все устали, вспотели, но сегодня бани не будет, и это все в выходной день", - написал Марков.

Напомним, о чрезвычайной ситуации на "Широком лане" сообщила в Facebook блогер и волонтер Юлия Матвиенко. Она опубликовала фото армейских палаток, в которых живут военные. Место дислокации солдат ВСУ утопало в грязи, бойцы вынуждены жить в антисанитарных условиях.

Как ранее сообщалось, советник президента Украины Юрий Бирюков в марте 2017 года анонсировал строительство на полигоне "Широкий лан" бригадного лагеря, на возведение которого было выделено 370 миллионов гривен. Стройка должна была завершиться до конца минувшего года.