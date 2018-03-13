"Это уже не первый случай": названа предварительная причина пожара на полигоне "Широкий лан"

Советник президента Украины Юрий Бирюков назвал предварительную причину пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. По его словам, инцидент мог произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности.

"График работы истопника, журнал учета, инструкции, журнал учета журнала инструкций. Мы очень любим тролить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку", – отметил он на своей странице в Facebook.

Бирюков также привел слова одного из выживших: "Погасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то тлело, вспышка, на истопнике загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв".

Советник президента отметил, что по предварительным данным Военной службы правопорядка, участники инцидента были трезвые. "Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит. Первый случай? Да нет", – резюмировал Бирюков.

В комментариях люди отмечают, что нарушение правил пожарной безопасности может быть связано с теми ужасными условиями, в которых вынуждены жить военные, и что обогрев буржуйкой в XXI веке – мягко говоря, не слишком логичный выбор для армии.

Напомним, ранее в Сети показали ужасные условия военных на полигоне "Широкий лан". Армейские палатки на полигоне затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.

Как ранее сообщалось, советник президента Украины Юрий Бирюков в марте 2017 года анонсировал строительство на полигоне "Широкий лан" бригадного лагеря, на возведение которого было выделено 370 миллионов гривен.