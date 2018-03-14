"Не дают сдохнуть и жить". Волонтер рассказал о реалиях захваченной части Донбасса

На захваченной части Донбасса так называемая "власть" поставила людей в такую ситуацию, чтобы они не могли ступить ни влево, ни вправо, они боятся что-то говорить, поскольку понимают, что в случае протеста против российских администраций их просто расстреляют.

Людям "не дают сдохнуть и жить", рассказал волонтер Семен Кабакаев в интервью "Апострофу".

"Нельзя сказать, что на оккупированных территориях есть гуманитарный кризис, нет. Там созданы условия, в которых человек имеет возможность выживать, и этого достаточно, чтобы контролировать все население на оккупированных территориях", — отметил собеседник.

По его словам, "людям и не дают сдохнуть, извините на слове, но и жить тоже не дают, ведь зарплата настолько минимальна, что очень маленький процент граждан может позволить себе покупать мясо или что-то подобное", — заявил активист.

Кабакаев подчеркнул, что "все это есть в магазинах: да, оно не очень качественное, потому что оно не из Украины, а из России, оно какое-то плохое и невкусное, но все это реально купить". "Об этом постоянно рассказывают, но собственно возможности приобрести эти товары у людей нет", — добавил он.

"Работы нет, большинство людей уехало, почти все производство остановилось, бизнес уехал, потому что нет смысла работать, так что там очень трудно заработать. Большинство людей или сидят на пенсиях, или выехали в Россию или Украину, особенно трудоспособное население, которое могло бы работать и приносить какие-то доходы", — заявил собеседник.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на подконтрольной боевикам части Луганской области — в самопровозглашенной "ЛНР" — людям вместо зарплат выдают "тормозки".