Украина передала в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД из стран Евросоюза на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - цитирует портал "LB" политического директора украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

По словам дипломата, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был крайне значительным.

"Такого их количества, кажется, не было никогда", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал российские "выборы" в Крыму.