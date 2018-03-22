Во Львове с улиц города исчезнут маршрутки

Львовский городской совет поддержал электронную петицию об отказе от маршрутных такси в пятилетний срок и переходе на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

По информации УНИАН, это решение 22 марта поддержали 47 депутатов во время очередной сессии.

В документе сказано, что городская инфраструктура в течение пяти лет полностью откажется от эксплуатации маршрутных такси. Пассажиров по Львову будут возить троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью. Весь городской транспорт будет курсировать по четкому графику.

Принятое постановление обязует городских чиновников к принятию дорожной карты, которую впоследствии должны одобрить депутаты горсовета, а также назначить ответственный за данный процесс госорган.

Напомним, автором петиции, которая 29 января набрала необходимое количество голосов, является Анна Меленчук. В ней также указана необходимость оснащения общественного транспорта пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установка на остановках электронных табло с временем прибытия транспорта.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть и в дальнейшем будет вкладывать средства в закупку современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой опасным маршруткам.