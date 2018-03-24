Националисты и ветераны спецназа Кадырова. СМИ рассказали о банде вымогателей в Одессе

В Одессе были задержаны члены банды, занимавшиеся похищением людей и вымогательством. В ее состав входили выходцы с Кавказа, а также бывшие бойцы "Азова" и активисты "Национального корпуса".

По сообщению источников в правоохранительных органах, в банде были члены ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Руководителем банды был племянник Султана по прозвищу Мага, пишет strana.ua.

Осенью 2017 года бандиты "наехали" на соучредителя крупной одесской строительной фирмы. Члены ОПГ потребовали от бизнесмена 250 тысяч долларов.

Позднее бандиты похитили коммерсанта и вывезли в промзону, где приковали наручниками к трубе и еще раз "поговорили" – избив его и выстрелив несколько раз в стену рядом с ним. Потом бизнесмена посадили в подвал, где и продержали 47 суток.

Бандитов удалось убедить освободить похищенного отца в обмен на перевод денег, а также на обещание "порешать" земельный вопрос. Коммерсанта отпустили, а дальше начали действовать полицейские, задержав костяк банды.

В процессе арестов полицейских ожидали неожиданные открытия.

В числе задержанных оказался сам лидер банды Мага, а также бывший боец полка "Азов" и участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным "Водяной".

Также среди арестованных — активист "Национального корпуса" Юрий П.

Интересно, что Юрия П. совсем недавно прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию.

Наконец, был задержан и волонтер "Азова" Олег К., который сейчас проходит по этому делу как свидетель.

Всего в банду входило около 15 человек. Их подозревают как минимум в трех похищениях людей и вымогательствах.

Податься в бега удалось нескольким гражданам Российской Федерации. Как минимум двое из них – бойцы элитных подразделений спецназа Чеченской республики. Это З. – боец спецназа Чеченской республики "Терек", который в СМИ иногда называли "личной гвардией" Рамзана Кадырова, а также Д. – рядовой батальона спецназа МВД Чечни "Север".

По данным источника "Страны" в криминальных кругах, сводная банда чеченцев и националистов появилась в Одессе более полутора лет назад.

Уголовное производство в отношении "сводной" преступной группировки национал-радикалов и чеченцев открыто по ст. ст. 189, 186 и 263 – вымогательство, похищение человека и незаконное хранение оружия.

26 марта в Одесском апелляционном суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения племяннику Султанбека Айдамирова – Маге.

Ранее сообщалось, что в Горишних Плавнях Полтавской области правоохранители задержали трех членов организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями, и ее главаря — криминального авторитета.