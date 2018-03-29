Атомщики рассказали, чем грозит украинцам авария на АЭС в Румынии

В румынском городе Чернаводэ произошла авария. При этом город находится всего в 110 километрах от украинской границы.

Сработала система защиты и отключился второй энергоблок. Сейчас АЭС работает с одним реактором.

При этом украинские атомщики не видят повода для заявлений о техногенной угрозе для нашей страны. Они не ожидают повышения радиационного фона.

Ранее сообщалось, что на Хмельницкой АЭС произошел сбой на втором энергоблоке: причины устанавливаются. Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора.

Напомним, ученые выдвинули неожиданную гипотезу по поводу аварии на ЧАЭС. Шведские ученые считают, что сначала произошел миниатюрный ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте.