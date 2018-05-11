Сухо, а потом — холодные дожди. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 12 мая, будет сухо, а в воскресенье пройдут холодные дожди.

В пятницу, 11 числа, в столице ожидается солнечная погода, максимально температура воздуха может прогреться до +18 градусов, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве 12 мая — сухо, +16 +18, 13 мая будут идти холодные дожди, +14 +16 градусов", — отмечается в сообщении.

Ранее Наталья Диденко написала, что 11 мая в Украину зайдет скандинавский антициклон, в стране ощутимо похолодает, а 13 числа дождливая погода охватит все государство.