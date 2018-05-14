Крымский мост оккупанты откроют с Путиным, триколором и "волками"

Во вторник, 15 мая, российский президент Владимир Путин посетит аннексированный Крым и откроет автодорожную часть моста через Керченский пролив.

"15 мая Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью … к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, который соединит оккупированный полуостров с материковой частью РФ, будет запущено 16 мая в 05:30. В числе первых по Керченскому мосту проедут сотни членов прокремлевского мотоклуба "Ночные волки".

Накануне Крымский мост был с воздуха освячен митрополитом Феодосийским и Керченским Платоном. Митрополит поднялся в небо на гигантском тепловом воздушном шаре "Россия" и осуществил перелет с Кубани в оккупированный Крым, "символично" соединив два берега.

Также на днях была протестирована подсветка моста - оккупанты ее сделали тоже "символической" - в цветах российского триколора.

Жители оккупированного Крыма накануне открытия выложили в Сеть фото с трещинами на опорах Крымского моста."256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

Напомним, строительством моста Россия нарушила международное право - Украина, как прибрежное государство, должна была дать разрешение на его возведение. В МИДе Украины также выразили протест в связи с введением РФ в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года.

Кроме того, Украина проводит экологическую экспертизу по строительству Керченского моста. По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей во время строительства Керченского моста, при условии необходимости укрепления морских берегов, достигнет 10 млрд грн.

Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров предложил основать специальный международный консорциум, который будет заниматься эксплуатацией Крымского моста. По его мнению, это станет компенсацией Москвы за аннексию полуострова.