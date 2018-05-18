Куда пойти в Киеве бесплатно и за деньги: лучшие события 19-20 мая

18 мая 2018, 17:50

"Главред" составил афишу предстоящих выходных.

Выходные готовят для гостей и жителей Киева гастро-уик-энд.

На этих выходных киевлян и гостей столицы ждут фестивали, концерты, татуировки и пиво. Каждый желающий сможет подобрать мероприятие, куда можно пойти в Киеве погулять с ребенком, с девушкой, бесплатно и если просто решил, что на улице гулять холодно.

  • Большая Подольская Ярмарка "Киевские Контракты"

Время и место: 19-20 мая. Контрактовая площадь

Стоимость: вход бесплатный

"Киевские Контракты" возрождают легендарную ярмарку на Контрактовой площади, которая проходила в период с 1798 по 1929 годы. Сегодня ярмарка возрождается в новом свете и имеет целью адаптировать старинные традиции к современным украинским реалиям.

  • Tattoo Collection-2018

Время и место: 18-20 мая с 12:00. ВДНХ

Стоимость: 170-340 грн.

Это самый масштабный тату-фестиваль Украины, который состоится уже в 14-й раз. В программе фестиваля: фаер-шоу, танцевальные батлы, выступление оркестра Ляпис-98, граффити и еще множество интересного. Для детей будет создана специальная зона с настольными играми, спектаклями и прочими развлечениями.

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В этом году за профессиональный кубок лучшего тату-мастера Golden Machine будут соревноваться мастера тату из Украины, Беларуси, Латвии, Италии, Германии, Дании и США. Посетители фестиваля смогут оценить их эскизы и готовые работы, сделать себе тату у понравившегося мастера, принять участие в тематических конкурсах и просто хорошо отдохнуть.

  • GusGus

Время и место: 19 мая. 20:00. Stereo Plaza (просп. Лобановского, 119)

Стоимость: 500-2600 грн.

Исландские электронщики GusGus презентуют десятый студийный альбом Lies Are More Flexible, а вместе с ней – известные хиты вроде Arabian Horse, Over, Airwaves и Within you. Выступать музыканты будут вживую.

  • Kyiv Food and Wine Festival

Время и место: 19-20 мая. 11:00. ВДНХ

Стоимость: 80 грн.

Посетителей ожидают: фуд-корт и территория отдыха, винный лекторий, зона искусств, музыкальные сцены с живыми выступлениями.

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Помимо дегустации вкусного вина посетители фестиваля смогут принять участие в винном забеге Kiyv Wine Run или посоревноваться в открытии украинских устриц на скорость.

  • Kyiv Beer Festival

Время и место: 19-20 мая. 11:00. Арт-завод Платформа

Стоимость: 150 грн.

Посетителей ждет крафтовое пиво, приготовленное по авторским рецептам, а также блюда, которые идеально подходят тому или иному сорту пенного напитка.

Для тех, кто хочет не только насладиться вкусом, но и получить новые знания, оргпанизаторы подготовили лекторий, в рамках которого опытные пивовары расскажут об особенностях приготовления авторского пива и открытия собственного дела.

  • Сергей Притула. Юмор-шоу "Варьяты"

Время и место: 20 мая. 17:00. Международный центр культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Стоимость: 180-1200 грн.

Знаменитый украинский комик и шоумен Сергей Притула вместе со своей командой лучших стендап-комиков отмечает день рождение команды. Гостей ждут уморительные житейские историями и смешные рассказы на украинском языке.

  • Спектакль "Холодная мята"

Время и место: 20 мая. 19:00. Украинский малый драматический театр (ул. Олеся Гончара, 33)

Стоимость: 200 грн.

"Холодная мята" – спектакль режиссера Анны Огий по мотивам рассказов украинского писателя Григора Тютюнника. Собранные в единую постановку, они напоминают душевный разговор о простых, но таких важных для нас вещах – об отношениях между людьми, любви, поиске себя, радостях и огорчениях.

  • Дидона и Эней: барокковая опера

Время и место: 19-20 мая. 20:00. ВДНХ

Стоимость: 300-1000 грн.

Посетители смогут перенестись во времена XVII века и окунуться в волшебную атмосферу одной из самых известных историй любви. По окончании представления каждый желающий сможет попасть на автограф-сессию с солистами украинского проекта Open Opera Ukraine.

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