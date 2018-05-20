Новые потери врага: на Донбассе уничтожены и ранены шесть боевиков — разведка

На Донбассе украинские военные, отвечая на обстрел со стороны российских оккупационных войск, 19 мая уничтожили трех и ранили еще трех боевиков.

"По уточненным данным разведки, уничтожены три и ранены еще три боевика российско-оккупационных войск", — сказал представитель пресс-центра штаба проведения операции Объединенных сил. Александр Петрук.

Напомним, 18 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 43 раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.