В детсаду под пулями: в Днепре полиция учениями напугала детей, родители подают в суд

В детском саду № 122 в Днепре полиция провела без предупреждения учения, которые стали стрессом для малышей.

"Человек в военной форме зашел к нам в группу и сказал: "Очень быстро собираемся и выводим детей". Кто успел переобуться – переобулся, кто успел одеть кофточки – одел. Вот минута-две у нас было, и мы быстренько двинулись к выходу", - цитирует воспитательницу Людмилу Бижко "Сегодня".

По словам очевидцев, в так называемой осаде оказались 60 детей от трех до шести лет. Правоохранители на детях отрабатывали террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными.

Родители были шокированы, поскольку их оставили за забором, из-за чего на протяжении нескольких часов невозможно было забрать детей. А на территории садика тем временем гремели взрывы и выстрелы. Забрать малышей мамы и папы смогли лишь после того, как их в рамках учений вывезли на автобусе до ближайшего перекрестка.

"Как сказал мой ребенок – мама, не переживай, я держался мужественно. Как-то от четырехлетнего ребенка очень страшно слышать такие слова", - рассказывает Оксана Бережная.

В полиции заявили, что заведующую дошкольным учреждением Владу Литошко об учениях предупредили, однако она не поняла масштаба и теперь обратилась с жалобой в отдел образования.

По словам правоохранителей, место учений выбиралось в Киеве – отрабатывали ограбление машины инкасаторов, когда воры якобы спрятались в школе, а эвакуацию детей реализовывали 100 полицейских.

"Я видел тех детей. Из них плакали двое. Для всех остальных это было определенное событие, происшествие. И они были довольны этим", – заявил замначальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Психолог детсада Елена Серебрянская допускает, что последствия таких учений непредсказуемы - реакция детей в будущем может быть "очень неадекватной". Родители готовят иск в суд.

Напомним, на Буковине в городе Сторожинец разгорелся скандал из-за того, что во время тихого часа персонал детского сада устроил себе застолье. Сотрудники дошкольного учреждения бурно поздравляли с юбилеем оператора котельной.