Резонансное убийство в Одессе. В полиции назвали основные версии резни со Стерненко

25 мая 2018, 17:19

Следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз.

  • Место кровавого убийства в Одессе od.npu.gov.ua
  • Место кровавого убийства в Одессе od.npu.gov.ua
  • Место кровавого убийства в Одессе od.npu.gov.ua
  • Погибший Иван Кузнецов Facebook/O.Solopa

В полиции рассматривают несколько версий произошедшего вечером 24 мая в Одессе, когда экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко убил напавшего на него, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Во время досудебного расследования будут отрабатываться все без исключения версии. В частности, обязательно будет учтено и то обстоятельство, что этот инцидент с общественным активистом — уже не первый. Среди других версий — хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и та, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным", — сказал Тракало.

По его словам, об окончательной версии "четко можно будет говорить после исследования всех обстоятельств и хронологии этого события".

"Сейчас следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз. В частности, дактилоскопической, молекулярно-генетической и других", — сказал Тракало "Украинской правде".

Он уточнил, что уже состоялось опознание родными погибшего.

Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия с целью установить хронологию того, что произошло.

Тракало объяснил, что открытое ранее производство по статье "умышленное убийство" могут переквалифицировать или закрыть.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство. Открытие производства по этой статье в данном случае является обязательным, поскольку имеем факт смерти человека. Позже производство может быть закрыто, может быть переквалифицировано, может дальше расследоваться — все будет зависеть от того, какие обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", — сказал Тракало.

Также могут переквалифицировать и производства по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести повреждения).

"Это — предварительная правовая квалификация, которая является обязательной. Окончательные выводы можно будет делать только после установления всех фактов и обстоятельств этого уголовного преступления, опроса свидетелей, проведения необходимых экспертиз, а также исследования видеозаписей с камер наблюдения", — сказал Тракало.

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что погибшим оказался Иван Кузнецов, а раненым — Александр Исайкл.

Напомним, ранее в Одессе уже было совершено нападение на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.

Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.

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Ярослав Тракало Сергей Стерненко Иван Кузнецов Александр Исайкл
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