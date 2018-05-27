Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на конец мая

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве немного потеплеет в понедельник, 28 мая, температура воздуха днем может достигнуть 27 градусов со знаком плюс, до конца месяца осадки не ожидаются.

В столице 28 и 29 числа днем температура может составить +25… +27, а ночью — +10… +12, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 30 мая ожидается +23… +25, ночью — +13… +15, а 31 числа днем температура может достигнуть +28 градусов.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.