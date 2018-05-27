Волкер назвал Суркова "умным и профессиональным" партнером по решению конфликта на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что отстранение от должности уполномоченного президента России по Донбассу Владислава Суркова может подорвать надежность переговоров.

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно", - цитирует Волкера Крым.Реалии.

По словам дипломата, при необходимости он будет сотрудничать и с другими представителями России в данном вопросе, однако важен прямой выход на президента России Владимира Путина.

Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет. Но в то же самое время, если они решат сделать замену, - а это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках", - подчеркнул он.

Ранее Волкер заявлял, что Российская Федерация должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины — забрать свои войска и позволить миротворческим силам с мандатом Организации Объединенных Наций заменить их.