Журналист раскрыл новые подробности убийства Бабченко

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко после ранений и отъезда скорой помощи был еще жив.

Преступление является кристальным международным террористическим, политическим заказным, рассказал аналитик, который общался с женой убитого Олей, в эфире телеканала "112 Украина".

"Знаю со слов его жены Оли, которая мне позвонила сразу, как только машина скорой уехала, Аркадий был еще жив. Со слов полиции, было два или три выстрела в спину", — отметил собеседник.

Муждабаев подчеркнул, что журналист "был убит уже внутри квартиры". "То есть, за ним следили, видимо, вслед за ним вошли в открытую дверь и убили внутри. Сейчас она дает показания, я до сих пор не могу с ней увидеться", — добавил Муждабаев.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.