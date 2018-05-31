Погода в Украине до конца недели: кого зальет дождями, а кого поджарит

Погода в Украине до конца этой недели будет облачной, но преимущественно без осадков. При этом Укргидрометцентр обещает небольшое похолодание.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко отметила, что осадков в ближайшие пару дней ждать не стоит, даже несмотря на фронтальную облачность. "Вот такой он лентяй, этот фронт", – написала она у себя в Facebook.

И пояснила: "То есть фронт над нами пройдет, все прогностические карты его "дают", однако вот дождей из него – уж очень локально и местами. Ловите просто – и все. Кому повезет".

Однако температура воздуха благодаря фронту снизится.

Погода в Украине 31 мая

В четверг по всей территории Украины переменная облачность, осадков не обещают. Температура ночью достигнет 12-17 градусов, днем 25-30 градусов, на юге – до 32 градусов.

В Киев также переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем 28-30 градусов.

"Завтра (31 мая – ред.) на востоке будет где-то в пределах + 20-23 градусов. На остальной территории еще очень тепло, + 24-30 градусов. В пятницу снизится температура воздуха повсеместно в Украине, кроме западных областей", – рассказала Диденко.

По ее данным, в Киеве 31 мая ожидается прохождение атмосферного фронта, но даст ли он какие-то ощутимые осадки – вопрос. "Завтра в столице + 26-28, в пятницу температура воздуха снизится до + 22-24 градусов", – добавила Диденко.

Погода в Украине 1 июня

В пятницу по всей территории Украины также ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура на севере, в центре и востоке страны ночью 7-12 градусов, днем 19-24 градусов. На остальной территории ночью будет 12-17 градусов, днем до 25-28 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 10-12 градусов, днем 22-24 градусов.

Погода в Украине 2 июня

В субботу ситуация в плане осадков практически не изменится. Только на западе, на Закарпатье и Прикарпатье обещают кратковременный дождь и грозу.

Температура в восточных областях и на севере-востоке ночью 3-8 градусов, днем 19-24 градусов. На остальной территории ночью 6-11 градусов, на юге и западе 9-15 градусов, днем 21-27 градусов.

Погода в Киеве 2 июня будет облачной, но без осадков. Температура ночью 9-11 градусов, днем 22-24 градусов.

Погода в Украине 3 июня

В воскресенье погодная ситуация мало изменится: без осадков, кратковременный дождь и гроза прогнозируются лишь на Закарпатье и Прикарпатье.

Температура в восточных областях и на северо-востоке ночью 6-11 градусов, днем 21-26 градусов. На остальной территории 9-15 градусов, днем 21-27 градусов.

В Киеве без осадков. Температура ночью 13-15 градусов, днем 26-28 градусов.

По данным Диденко, в Киеве дождь вероятен не раньше понедельника.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.