В СБУ рассказали о результатах допроса Савченко на полиграфе

Служба безопасности Украины сообщила о результатах допроса на полиграфе народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке террористических актов и госпереворота.

Соответствующий пост размещен на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что допрос состоялся 11 апреля.

"В результате проведенного исследования комиссией экспертов сделаны категоричные выводы о наличии в Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, свидетельствующих, в частности, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что Савченко также "обсуждала планы вооруженного захвата власти вместе с Рубаном В.В., Захарченко А.В. и Тимофеевым А.Ю., а также участвовала в его подготовке".

"Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: хотела ли Савченко Н.В. изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она преступной деятельность президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина, руководителей политических партий", - отметили в ведомстве.

Напомним, в конце мая Надежда Савченко решила прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе, поскольку следствие не предоставило результатов прошлого допроса.

СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.