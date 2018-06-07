В "расстрельном списке 47" "засветился" сын Авакова - СМИ

В изначальном варианте "расстрельного списка 47" был сын главы украинского МВД Арсена Авакова − Александр.

Соответствующую информацию в четверг, 7 июня, опубликовали портал INSIDER со ссылкой на собственные источники. Также есть сведения, что Арсен Аваков проинформирован о попадании своего сына в данный список. Однако сейчас он отказывается комментировать данную информацию.

Интересно, что в том варианте "списка 47", который был обнародован украинскими журналистами, персона Александра Авакова отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ подтвердили подлинность "расстрельного списка 47".