"Будем действовать адекватно угрозам". Турчинов ответил на запугивание Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина о потере украинской государственности в случае силового освобождения оккупированного Донбасса во время Чемпионата мира по футболу 2018.

"Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", - цитирует заявление Турчинова пресс-служба СНБО.

По словам чиновника, Украина фундаментально основана на патриотизме и свободе, в том время, как Россия - "на костях миллионов замученных и искалеченных невинных жизней".

Напомним, что Владимир Путин во время прямой линии пригрозил Украине "тяжелыми последствиями для украинской государственности" в случае попытки силового освобождения оккупированных РФ районов Донбасса во время Чемпионата мира по футболу 2018.

Как ранее сообщалось, Турчинов заявил, что два раза общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — в 2005 и 2008-м году. Глава РФ "не произвел никакого впечатления: серый, заурядный".