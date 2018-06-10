Погода в Украине 13-16 июня: украинцев ждут резкие изменения

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой из-за прихода на украинскую территорию циклона.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Апостроф".

"С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа, по расчетам, ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", – рассказал синоптик.

Также он прогнозирует небольшие и кратковременные осадки в ряде областей на 26 и 27 июня. "Но при такой высокой температуре этот дождь не будет обложным", – добавил Горбань.

Он также добавил, что в августе дожди следует ожидать 13, 20, 21 и 28 числа.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало недели. В столице 11 июня не ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.