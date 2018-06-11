Погода в Украине 11-12 июня, или Зорро на страже Украины: синоптики предупредили о битве циклонов

Погода в Украине 11-12 июня будет местами дождливой, но теплой.

По данным Укргидрометцентра, на западе температура воздуха днем составит от +24 градусов до +29 градусов, ночью +13-16 градусов. Ожидается дождь, местами даже с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Дожди также пройдут в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха там будет колебаться от +27 до +29 градусов днем до +12-14 градусов ночью.

На севере Украины прогнозируют сухую и ясную погоду. Температура воздуха от +22-24 градусов днем до +8-10 градусов ночью.

На востоке также тепло и сухо. Днем температура воздуха составит от +21 градусов до +26 градусов, а ночью +7-12 градусов.

На юге страны будет жарко, до +28 градусов днем и до +19 ночью. Без осадков.

В центре Украины тепло, солнечно и сухо. Температура воздуха днем + 25-28 градусов, ночью +12-14 градусов.

Погода в Киеве 11 июня будет сухой, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем до +26-28 градусов, ночью до +12-14 градусов.

Во вторник, 12 июня, температура воздуха немного опустится – всего на пару градусов. А дожди, если верить синоптикам, доберутся до центра и севера Украины.

В то же время синоптик Наталья Диденко уточнила, что дождей придется подождать югу и востоку Украины.

"Антициклон Зорро пока для Украины – главный защитник от дождей, гроз и всевозможных шквалов с градом. В понедельник сила Зорро ослабнет на западе Украины, куда сунется циклон с труднопроизносимым названием Xisca. В западных областях 11 июня пройдут дожди", – написала она у себя в Facebook.

Далее, по ее данным, Зорро сдвинет на восток атмосферный фронт северного скандинавского циклона. Поэтому уже вечером 11 июня, а затем утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят запад, север и центр Украины. "Юг и восток все же останутся верными романтическом Зорро – без существенных осадков", – добавила Диденко.

И уточнила: "Здесь народ немного пугают страшилками о лютом циклоне. Уточняю. Украину будет пересекать атмосферный фронт этого циклона, сам циклон передвигается значительно севернее, за пределами Украины. Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах + 24-28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура временно снижаться на 3-6 градусов".

В Киеве в понедельник еще побудет Зорро, поэтому тут без осадков и +27 градусов.

"Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура – без особых изменений", – резюмировала Дидиенко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в ближайшем будущем украинцам ждать бурь.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.