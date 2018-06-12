"По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов

12 июня 2018, 20:05

"Главред" узнал мнение пользователей соцсетей об ограничении использования дронов в Украине.

  • Дроны теперь по Украине свободно не полетают.
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов facebook.com/nikita.poturaev
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов facebook.com/portnov.andrey.ukraine
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов facebook.com/brtcomua
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов Facebook.com/MasiNayyem
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов Facebook.com/MasiNayyem
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов Facebook.com/MasiNayyem
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов Facebook.com/MasiNayyem
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов facebook.com/kramarenkoirina
  • "По "их" правилам для ноутбуков нельзя было бы писать о коррупции": соцсети о запрете дронов facebook.com/butusov.yuriy

Украинские власти существенно ограничили использование беспилотников.

Одно из новых правил вводит запрет на полеты "в зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Пользователи соцсетей уже сделали из этого определенные выводы.

"Ну, вот же и стали понятны подлинные причины атаки на разработчиков и производителей украинских беспилотников! Ну, вы же тоже уже всё поняли? Все эти дворцы этой политической кодлы снимать нельзя. Все эти сотни гектаров лесов, полей и водоемов, окруженные заборами и госохраной снимать нельзя. Все эти яхты, самолеты-вертолеты, шикарные гулянки на пленэре, квартиры в элитных домах для потомства и любовниц снимать нельзя. Ведь всё это – важные государственные объекты, демонстрация которых простому люду, действительно, очень даже угрожает безопасности. Не национальной, правда. А вполне себе конкретно-личной – тех самых свиных рыл, с которых сдувает пыль государственная охрана", – написал общественный деятель Никита Потураев.

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Бывший глава Администрации президента Андрей Портнов отметил: "Елена Лукаш поставила пост, что власть еще раз легализовала диктаторские законы от 16 января 2014 года, зачем-то попросив миллиард на видеофиксацию дорожного движения.

Елена Леонидовна, это еще не все. Второй проблеск этих законов и тоже сегодня – запрет на полеты беспилотников. Это чтобы чиновник не боялся в огороде отдыхать. Такая же норма была и в диктаторских. Там она предполагала обязательное лицензирование.

Отличный темп – повторять по два диктаторских закона в сутки".

Волонтер Юрий Касьянов уточнил, что "дронов весом менее 2 кг у нас просто нет. И почти все они – вооруженные".

"Разработку и производство серьезных дронов, в том числе военного назначения, в Украине сделали бессмысленным. А испытания и применение – поставили вне закона.

Да, необходимо навести порядок в использовании воздушного пространства. Да, дроны, и особенно тяжелые, представляют опасность и для воздушных судов, и для людей, строений, транспорта, коммуникаций на земле. И да – дроны очень опасны в преступных руках.

Но где полигоны, полетные зоны для испытания дронов?.. Где увидеть хоть наименьшие усилия по легализации беспилотников – для использования в бизнесе, в медицине, в спасательных работах?..

Запретить, конечно, проще простого. Но что прикажете делать с целой новой индустрией, которая появилась в стране за годы войны?.." – написал он.

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Брат нардепа Мустафы Найема и волонтер Маси Найем уточнил, что правила пока не вступили в силу. Он также детально проанлизировал новые правила.

"Если бы Государственная авиационная служба Украины писала правила использования ноутбуков, то, уверен, что на них нельзя было бы писать тексты, в которых говорится о коррупции", – отметил волонтер.

Журналист Ирина Крамаренко отметила, что из-за новых правил "почти вся территория Киева под запретом". "Хорошо, что закон пока разрешает хранить дроны дома. Идиотизм, как по мне", – считает она.

То, что правила контроля полетов дронов необходимы, согласен журналист Юрий Бутусов.

"Правила контроля полетов дронов необходимы, разумеется, они введены во всем мире. Ограничения на пролеты любых воздушных объектов действовали и ранее – относительно военных и стратегических объектов, объектов под государственной охраной, разумеется, определенные объекты должны быть защищены. Снимать особняки чиновников, кстати, можно без ограничений и регистрации – высота до 50 метров все позволяет отснять.

Вполне логично также во время войны, что необходимо ввести определенный порядок регистрации владельцев дронов определенных габаритов. Ведь дроны может использовать также противник, дроны могут быть носителем оружия, применяться противником для разведки и диверсий. По мнению следователей, склады в Сватово, Балаклее были подорваны с применением беспилотников.

Но никакой необходимости в регистрации всех вылетов дронов нет. Регистрация необходима тем, кто применяет дроны определенных типов с определенной нагрузкой. И необходимы общие правила применения и установленные для всех запретные зоны.

А угроза "обилечивать" любые действия владельцев дронов справками Госавиаслужбы вызвали вполне естественное негодование. Потому что за этими справками никакой необходимости и никакого контроля не стоит, ничего кроме коррупции из очередного регуляторства не выйдет.

Теперь 19 июня Мининфраструктуры объявило круглый стол, чтобы найти оптимальное решение. Надеюсь, временный порядок вступит в силу только в откорректированном общественностью варианте. Никакой необходимости закручивать бюрократические гайки в эксплуатации дронов нет, это технологии будущего, который должны развиваться максимально широко. Свою ошибку Госавиаслужба должна просто исправить, надеюсь, с этим не будет проблем", – написал он.

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Украина соцсети беспилотник запрет дрон
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