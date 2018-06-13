Погода в Украине 14 июня: ждем дождей и "парилку"

Погода в Украине 14 июня будет жаркой, несмотря на дожди с грозами.

Особенно бушевать дожди с градом и шквалы будут на западе Украины, предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Кроме того, стоит приготовиться жителям Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Житомирской и Сумской областей.

"Завтра, 14 июня, на западе снова ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов. Дожди идут полосой Винниччина – Черкасская – Полтавщина – Харьковщина. На севере зацепит Житомирскую и Сумскую область. Киевскую, Черниговскую – немного, незначительные локальные дожди", – написала она.

На юге и местами на востоке страны будет сухо: "В южной части (кроме Одесской области) и в Луганской и Донецких областях – сухая солнечная погода".

По ее данным, температура воздуха по Украине будет колебаться от +22 градусов до +33 градусов. "Воздух будет свежим на западе, +22-26 градусов, в общем ожидается +26-30 градусов. На юге и юго-востоке до +30-33 градусов", – уточнила синоптик.

Погода в Киеве 14 июня будет паркой, без существенных осадков. "В Киеве завтра без существенных осадков, будет парить, температура воздуха в течении дня поднимется до +28 градусов", – отметила Диденко.

Укргидрометцентр сообщает, что осадки ожидаются по всей Украине, кроме севера и юга страны. В северных областях до +28 градусов, на юге – до +32 градусов.

На востоке также практически без осадков, температура до +33 градусов.

А вот на западе Украины 14 июня ожидаются дожди с грозами, температура до +27 градусов.

В центре прогнозируются дожди с грозами, температура до +29 градусов.

В Киеве в четверг осадков не ожидается, температура воздуха днем +28 градусов, ночью – до +24 градусов.

Согласно народным приметам, 14 июня — в день Устина и Харитона — если дождь пойдет, то зарядит он до конца месяца, а если солнечно, то это к хорошему наливу колосьев.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.