"Опасный атавизм совка". Вятрович прокомментировал памятные мероприятия к 22 июня

Руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о том, проводимые в стране на официальном уровне мероприятия 22 июня - приуроченные к дате начала военных действий нацистской Германии против Советского Союза - являются "атавизмом" совка.

Свою позицию он озвучил на собственной странице в популярной социальной сети Facebook. По мнению Вятровича любые мероприятия, проводимые 22 июня, лишь продлевают жизнь "советскому мифу о Великой Отечественной войне".

"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", − написал он.

Напомним, ранее Вятрович объяснил, почему стоит переименовать Днепропетровскую область.