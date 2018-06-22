Погода в Украине 23-24 июня: где еще будет жарко и когда снова потеплеет

Погода в Украине 23 и 24 июня обещает быть прохладной и дождливой. Местами ожидаются грозы, град и шквалы.

"Суббота. Дожди и похолодание. Во время дождей – местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до +14-23 градусов, на Левобережье – до +19-26, на востоке еще побудет жара до +28-33 градусов. К востоку дожди придут только вечером в субботу", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 24 июня, дожди прогнозируются на западе Украины и в Луганской области. "Все. На остальной территории или солнце, или просто облачка. Воздух будет свежим, +18-25 градусов. Оставит, наконец, жара восточные области, там 24 июня ожидается +22-27 градусов. Уф", – добавила Диденко.

Погода в Киеве:

23 июня – дождь, +16-19 градусов,

24 июня – осадки не ожидаются, около +20 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 23 и 24 июня ожидаются осадки.

"Потепление возобновится с понедельника", – пообещала синоптик.

Аналогичный прогноз дает Укргидрометцентр.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в конце этой недели обещает быть дождливой, даже похолодает, но вот конец лета еще испытает здоровье украинцев жарой.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.