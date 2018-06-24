Варфоломей не принял решения о предоставлении Томоса Украинской церкви – УПЦ МП

Вселенский патриарх еще не принял решения по вопросу предоставления Томоса Украинской церкви, заявил член священного синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний по итогам встречи с патриархом Варфоломеем.

"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", — рассказал Антоний, сообщает "112 Украина".

По его словам, Варфоломей не желает вмешиваться в дела украинской церкви, но хочет помочь решить этот вопрос.

"Речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, — работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", — добавил Антоний.

Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко анонсировал официальное начало процедуры Константинопольским патриархатом предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). В УПЦ МП выступили с критикой инициативы украинских властей.

Как ожидается, решение о возможности получения автокефалии для Украинской православной церкви может быть принято в Константинополе к 1030-летию крещения Киевской Руси, то есть до 28 июля 2018 года.