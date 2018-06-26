Эксперт спрогнозировал, где на Донбассе обострится ситуация

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев спрогнозировал, что на Донбассе, скорее всего, будет локальное обострение ситуации на Стахановско-Первомайском и Донецко-Мариупольском направлениях.

На Стахановском направлении происходит передислокация сил противника, рассказал эксперт в эфире "Эспрессо.TV".

"Именно в эти дни происходит ротация регулярных частей российских войск. У них устоявшаяся практика делать ротацию с 24 по 27-ое. Сейчас из Луганска ушла колонна. Это свидетельствует о том, что будет заходить "свежее мясо", — отметил собеседник.

По его словам, в боях сейчас принимают участие спецназовцы МВД России. "Также за последние два месяца прошли учения снайперских пар на Макеевском тактическом полигоне. Снайперы относятся к батальону "Спарта" и другим подразделениям боевиков "ДНР", — добавил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что на захваченной террористами "ЛНР" земле были учения "подразделений спецназначения". "В ближайшие два-три дня будут проходить батальонно-тактические учения возле села Бугаевка. Там будут задействованы танковые подразделения оккупантов", — подчеркнул он.

"Скорее всего, мы будем иметь локальное обострение именно на Стахановско-Первомайском направлении и соответственно на Донецко-Мариупольском направлении. Это локальные обострения, которые не связаны, например, с событиями вокруг Чемпионата мира по футболу", — сказал сопредседатель "Правої справи".

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.