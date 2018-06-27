Социологи выяснили, чего именно украинцы ждут от следующего президента

Украинцы от человека, который победит на президентских выборах в 2019 году, в первую очередь потребуют прекратить военный конфликт, пылающий на Донбассе.

Такая информация содержится в результатах социологического исследования, проведенного представителями группы "Рейтинг". Согласно обнародованным данным, на быстрое завершение войны надеются 63% респондентов.

"Усиления борьбы с коррупцией ожидают 49% опрошенных, возрождения промышленности – 40%, повышение социальных стандартов – 30%", – заявили социологи.

Напомним, ранее стало известно, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду.