Разборки в "ДНР": в Донецке боевики арестовали еще одного "министра"

В оккупированном Донецке боевики "ДНР" арестовали так называемого и.о. министра транспорта Игоря Андриенко, сообщают сепаратистские ресурсы.

Свой "пост" Андриенко получил еще в марте 2016 года, а до начала боевых действий в 2014 году был депутатом одного из районных советов Донецка.

Отметим, что сепаратистские ресурсы сообщали, что 27 июня у Андриенко был запланирован выездной прием в Иловайске.

Напомним, ранее сообщалось, что что в "ДНР" боевики задержали "министра" Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника "министерства угля и энергетики" квазигосударства по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере.