"Рассадник коррупции". В Черкассах протестующие взяли "в заложники" депутатов облсовета

В среду, 27 июня, в Черкассах фермеры и участники АТО заблокировали вход в здание областного, а также трибуну и зал заседаний.

Возмущенные люди выражают свое недовольство работой Госгеокадастра в Черкасской области и намерены отстаивать свои права до "победного конца".

Протестующие высказывают претензии из-за порядка выделения земли участникам боевых действий на Донбассе. По Закону им положены участки в регионе по месту жительства. На деле же бойцам АТО или вообще не дают ничего, или предлагают участки в таких местах, которые не пригодны ни для жительства, ни для хозяйства.

Участники акции требуют прозрачного распределения земли и отчета председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко и руководительницы Госегокадастра в Черкасской области Ольги Залоги. Протестующие предупреждают, что не выпустят депутатов из сессионного зала, пока Залога не будет уволена, пишет местное издание "Вичерпно".

Люди утверждают, что при руководстве Залоги Госгеокадастр превратился в "рассадник коррупции".

Отмечается, что под стенами Черкасской облгосадминистрации уже неделю стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве участники акции протеста возле ВР крепко избили правоохранителей.