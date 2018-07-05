"Язык противника надо знать еще лучше": экс-нардеп объяснил необходимость изучения русского

Отказываться от изучения русского языка нельзя, так как "язык противника надо знать лучше".

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко.

"Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности. Мы не думаем о том, что наиболее перспективный рынок, где мы еще можем восстановить позиции - это рынок СНГ и Азии. Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать еще лучше", - сказал он.

При этом Червоненко подчеркнул, что "языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций".

Накануне Киевский международный институт социологии (КМИС) провел среди украинцев опрос, в результате которого "языковой вопрос" оказался одной из наименее значимых проблем для граждан страны.

Ранее, комментируя переименование президентом РФ Владимиром Путиным ряда российских военных частей, нардеп Андрей Ильенко заявил, что Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия".

Так, по мнению Ильенко, страна "никогда не называлась Россией". "Россия крадет чужую историю - это факт, начиная с самого названия "Россия" (...) До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь - это Украина, а Московия - это Московия", - сказал он